Минниханов направил на реставрацию Алафузовского театра для «Созвездия-Йолдызлык» еще полмиллиарда

На что пойдут 505 миллионов рублей

ГИСУ РТ объявило новый тендер на ремонт и реставрацию здания Алафузовского театра. Сейчас его балансодержатель — республиканский центр по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык». Окончание реставрации и ремонта обойдется бюджету Татарстана в 505,3 миллиона рублей. Летом 2019 года на эти работы уже выделяли 160,7 миллиона.

Здание расположено в Казани на улице Гладилова, 49. Исторический театр построил в начале XX века фабрикант Алафузов для своих рабочих. Уникальный архитектурный памятник буквально спасли от разрушения, его восстанавливают и реставрируют по поручению и при полной поддержке Рустама Минниханова. Ход работ детально курирует Министерство по делам молодежи РТ.

Работы по ремонту должны быть завершены до 31 декабря этого года. Больше всего денег потратят на оснащение сценическим и вспомогательным оборудованием — 328,8 миллиона. 14,3 миллиона потратят на люстры, 12,5 миллиона — на организацию системы воздухообмена, 10,2 миллиона — на лепнину в зрительном зале и воссоздание отделки окон в историческом виде. Паркет обойдется в 4,3 миллиона, реставрация и воссоздание вентиляционных решеток — в 480 тыс. рублей. 18,2 миллиона потратят на благоустройство и озеленение территории вокруг центра.

Опускающаяся оркестровая яма и уходящие в пол стулья

Творческая организация «Созвездие-Йолдызлык» работает под патронатом президента республики и комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В бывшем Алафузовском театре разместятся творческие мастерские, студии, будут работать педагоги, дети и команда фестиваля.

Дмитрий Туманов, генеральный продюсер движения «Созвездие-Йолдызлык», рассказал «Реальному времени»:

— Это огромное историческое событие, не только для Казани и Татарстана, но и для всей России. То, что Рустам Нургалиевич ремонтирует это историческое здание, — очень символично. Ведь Алафузов в свое время совершил великий меценатский подвиг, построив театр для своих рабочих. И очень приятно, что сегодня культура, сохранение национального культурного кода в нашей стране — приоритет. Это будет уникальное место, с потрясающей акустикой и атмосферой. Там будет поднимающаяся и опускающаяся оркестровая яма, и я благодарен нашему Министерству по делам молодежи за то, что они встали стеной за реализацию в театре уникальных технологических конструкций. Там будут стулья, уходящие в пол, — кажется, это первое и единственное подобное решение. Министр Дамир Фаттахов подключил к проекту очень интересных дизайнеров, которые сохранили и исторический вид здания, и внесли в него новейшие технологические решения. И еще огромную поддержку нам оказала Олеся Балтусова, помощник президента РТ. Мне кажется, это будет одно из самых красивых мест не только в Казани, но и в России.



В Министерстве по делам молодежи РТ на запрос «Реального времени» о том, когда творческая молодежь республики сможет въехать в отреставрированное помещение, ответили:



— Благодаря поддержке президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова ведутся ремонтно-реставрационные работы здания государственного бюджетного учреждения «Республиканский центр по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Гладилова, д. 49. На сегодняшний день работы проводятся согласно графику. Так, например, в студии звукозаписи проходят работы по шумоизоляции потолков и коммуникаций, в оркестровой яме завершена заливка основания и бетонирование стенок (ванна) до уровня пола зрительного зала, в зрительном зале ведется установка балок пола зала, монтаж вентиляционной системы зала и др. На объекте работают 35 человек. Ориентировочные сроки завершения работ — август 2020 года.

«Созвездие-Йолдызлык» на самоизоляции: шоу продолжается

В пресс-службе Министерства по делам молодежи «Реальному времени» рассказали, что гала-концерт и суперфинал фестиваля переносятся из-за коронавируса:

— В этом году фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» празднует 20-летний юбилей. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой Министерством по делам молодежи РТ совместно с региональной молодежной общественной организацией Республики Татарстан «Созвездие-Йолдызлык» запланирован перенос проведения финальной части фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» ориентировочно на сентябрь.

В дирекции фестиваля нам сообщили, что до введения режима самоизоляции в феврале в республике успели провести семь зональных этапов конкурса из десяти. Остались только три — в Буинске, Пестрецах и Зеленодольске. Они запланированы на середину июня. Суперфинал, по планам, пройдет в середине сентября, гала-концерт — 30 сентября в «Пирамиде» с участием президента Минниханова.

В дирекции фестиваля рассказали, что работа продолжается активно. Несмотря на то, что педагоги тоже пока еще только приобретают новый опыт работы с детьми удаленно, всё получается.

Как решаются проблемы

В связи с переносом сроков все же возникают разные сложности. Например, одному конкурсанту летом исполняется 11 лет, и он выходит из своей изначальной возрастной группы. В связи с этим дирекция фестиваля приняла решение о том, что на дальнейших этапах будет учитываться только возраст участника на момент подачи анкеты.

Есть и проблема, связанная с выпускниками школ. Многие участники фестиваля летом будут поступать в творческие вузы — ГИТИС, консерваторию, музыкальное, театральное училища. Поэтому дирекция будет обращаться к руководству этих учебных заведений с просьбой о том, чтобы ребят отпустили на выступление в суперфинале и на гала-концерте.



Людмила Губаева