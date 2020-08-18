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Недвижимость

В двух проблемных домах в ЖК «Яшьлек» завершаются строительные работы

20:57, 18.08.2020
В двух проблемных домах в ЖК «Яшьлек» завершаются строительные работы
Фото: fpdrt.ru

Строительная компания «Бриз» завершает строительные работы в проблемных домах №13 и №14 в ЖК «Яшьлек» в Пестречинском районе.

На сегодняшний день в доме №13 завершаются работы по отделке входной группы, благоустройству придомовой территории, пусконаладочные работы. В доме №14 рабочие выполняют 2-й этап работ по устройству поквартирных сантехнических систем и электрики, сообщает Фонд поддержки дольщиков РТ.

В декабре прошлого года два проблемных дома №1 и №4 получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

НедвижимостьОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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