В двух проблемных домах в ЖК «Яшьлек» завершаются строительные работы

Строительная компания «Бриз» завершает строительные работы в проблемных домах №13 и №14 в ЖК «Яшьлек» в Пестречинском районе.

На сегодняшний день в доме №13 завершаются работы по отделке входной группы, благоустройству придомовой территории, пусконаладочные работы. В доме №14 рабочие выполняют 2-й этап работ по устройству поквартирных сантехнических систем и электрики, сообщает Фонд поддержки дольщиков РТ.

В декабре прошлого года два проблемных дома №1 и №4 получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

