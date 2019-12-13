Два дома ЖК «Яшьлек» получили разрешение на ввод в эксплуатацию

Разрешение на ввод в эксплуатацию получили еще два проблемных дома — №1 и №4 ЖК «Яшьлек» в поселке Куюки Пестречинского района Татарстана.

Заселение запланировано на 18 декабря, передает пресс-служба Минстроя РТ.

Ранее сообщалось, что 4 декабря под Казанью была намечена торжественная сдача двух трехэтажных домов обанкротившегося застройщика ООО «Стройком». Достраивать замороженные с 2017 года объекты в ЖК «Яшьлек» поручили казанской СК «Бриз», выделив на это 50 млн рублей из Фонда поддержки дольщиков РТ. Работы возобновились этим летом.

