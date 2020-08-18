У Федерации хоккея на траве России приостановили аккредитацию. На ее главу заведено уголовное дело

Министерство спорта РФ приостановило действие аккредитации Федерации хоккея на траве России (ФХТР).

Правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации по виду спорта «хоккей на траве» наделена сроком на ближайшие полгода ООО «Федерация бейсбола России».

Причины приостановки аккредитации остаются неизвестными.

Отметим, что в декабре 2019 года на главу ФХТР Николая Александрова было заведено уголовное дело по подозрению в совершении экономических преступлений. В феврале нынешнего года федерация провела новые выборы президента организации, но позже голосование признали нелегитимным.

Из-за недоступности Александрова чемпионаты России по хоккею на траве у мужчин и женщин были отложены на неопределенный срок.