Началась продажа билетов на хоккейный Кубок чемпионов в Казани

Билеты на «TANECO Кубок чемпионов» поступили в продажу, сообщает пресс-служба казанского «Ак Барса».

Стоимость билетов составляет от 150 до 600 рублей. Всего в продажу поступили чуть более 2 тысяч билетов на каждый матч турнира — 25% от вместимости «Татнефть Арены».

Предсезонный турнир Кубок чемпионов пройдет в Казани с 19 по 23 августа. В нем примут участие победители Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург», питерский «СКА», уфимский «Салават Юлаев» и хозяева, казанский «Ак Барс».

Подробнее о предсезонном турнире можно почитать в материале «Реального времени».