В России рекордно подешевел самый дорогой смартфон Apple

В России снизились цены на iPhone 11 Pro, самый дорогой смарфон компании Apple.

Так, по данным портала Hi-Tech Mail.ru, через год после старта продаж флагман Apple базовой комплектации с памятью в 64 гигабайта можно купить за рекордные 72 тыс. рублей. Если покупать у официальных ретейлеров, то цена смартфона со скидкой составит около 80 тыс. рублей.

Смартфон iPhone 11 Pro поступил в продажу в российские магазины осенью прошлого года. На тот момент цена на модель с базовым объемом памяти равнялась 90 тыс. рублей.

Ранее из-за пандемии Apple перенесла сроки презентации новых моделей iPhone с сентября на октябрь.

