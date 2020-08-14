Туктамышева в шутку сообщила о помолвке с фигуристкой Поповой

Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Бетина Попова в шутку сообщили о своей помолвке. Соответствующий пост спортсменки выложили в аккаунтах в сети Instagram.

«Наконец-то она сказала «да»! Ура! Порадуйтесь за молодую пару», — написала Туктамышева к совместной фотографии с Поповой.

Ее подруга также опубликовала пост, где Туктамышева целует Попову в щеку на фоне фруктов, цветов и воздушных шаров.

Возлюбленным Поповой является спортсмен Денис Ходыкин. Но на фотографии его нет, и многие пользователи пошутили, что фигуристки совершили каминг-аут.

Напомним, ранее Туктамышева сообщила о расставании со своим парнем, фигуристом Андреем Лазукиным.