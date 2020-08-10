«Салават Юлаев» отказался платить налог за превышение потолка зарплат. Вопрос будет решаться в арбитраже

Уфимский «Салават Юлаев» отказался платить налог на роскошь за превышение потолка зарплат в сезоне 2019/2020.

Позиция уфимцев связана с тем, что сезон завершен не был, а Кубок Гагарина оказался не разыгран, поэтому обязательства платить налог нет.

Дисциплинарный комитет КХЛ, в свою очередь, решил, что штрафы клубы выплатить все-таки должны. Это решение может быть обжаловано в спортивном арбитраже при ТПП РФ — для этого необходимо получить мотивировочную часть, которая должна быть готова до 11 августа.

С нынешнего сезона потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге составляет 900 млн рублей. В будущем чемпионате превышать потолок зарплат будет запрещено, и штраф за его нарушение не предусмотрен. В случае превышения потолка клуб может быть исключен из состава участников КХЛ.