Завтра в казанском суде ждут потерпевших по делу КПК «Рост»

Фото: «Реальное время»

Судебный процесс по делу КПК «Рост» в Вахитовском райсуде Казани тормозит неявка потерпевших. Сегодня на прения по делу финансовой пирамиды пришли всего шесть пострадавших вкладчиков, из них лишь двое решились выступить, передает журналист «Реального времени».



Чтобы не нарушать право участников процесса, суд был вынужден объявить перерыв и повторно через СМИ и портал суда пригласить потерпевших участвовать в прениях. Желающих выступить ждут в суде завтра, 11 августа, к 10 часам.

Напомним, потерпевшими по делу КПК «Рост» МВД Татарстана признало более 3,5 тысячи человек, их ущерб оценен в 1,4 млрд рублей. В прениях гособвинитель запросил для подсудимых от 16 до 18,5 года колонии.