Олег Шатов: «Знал, что моя судьба предрешена, и еще зимой стал следить и болеть за «Рубин»

Новичок «Рубина» полузащитник Олег Шатов прокомментировал свой переход из «Зенита» в казанскую команду. Футболист признался, что мог поработать с наставником казанцев Леониом Слуцким еще девять лет назад.

— Мне позвонил Леонид Викторович, которого я хорошо знаю. Я еще молодым парнишкой в 21 год приезжал к нему на сборы в ЦСКА. Но тогда у нас, так сказать, «узы брака» не сошлись, и я выбрал другой путь.

Но в этот раз мы достаточно быстро договорились, не было никаких вопросов. Я увидел, что клуб во мне заинтересован, и я почувствовал, что у меня есть желание перейти в «Рубин», и так все сложилось.

Я уже зимой знал, что моя судьба предрешена и уже следил потихоньку [за «Рубином»], — сказал полузащитник съемочной группе «Рубин ТВ».

Также футболист утверждает, он приехал в Казань не доигрывать, а помогать команде возвращать прежний уровень.

Мне 30 лет, у меня большие амбиции и я хочу сказать, что прихожу сюда не доигрывать, не отбывать номер. Я приложу максимум усилий, а так как у нас молодая команда, я своим опытом буду делиться с ребятами и брать что-то у них. Молодость и азарт — это отличная зарядка для меня. У нас хорошая команда, хорошая поддержка и отношения, — сказал Шатов клубному телевидению «Рубина».