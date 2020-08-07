На стройку дома с детским центром в Юдино направят полмиллиарда

Юдино продолжают заселять

Как выяснило «Реальное время», 427,1 миллиона рублей направят на строительство 24-этажного жилого дома с наружными инженерными сетями со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения по улице Бирюзовой в микрорайоне Юдино Кировского района Казани. Заказчиком выступает МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ».

Согласно условиям тендера, объект должен получить разрешение на ввод в эксплуатацию в ноябре 2021 года, передать его должны в декабре.

По документам тендера, общая площадь здания жилого дома составит 18 тысяч квадратных метров, из которых 2,5 тысячи — помещения общественного назначения. Что касается благоустройства, то оно затронет 10,8 тысячи квадратных метров. Площадь застройки составит 1,5 тысячи квадратных метров. Всего в доме расположатся 220 квартир. Больше всего — 88 — будет однокомнатных квартир. По 66 придется на двухкомнатных и трехкомнатные квартиры.

С северной стороны дома, со стороны ул. Бирюзовой, расположен сквер Славы, с южной, восточной и западной стороны — многоэтажные жилые застройки.

2 в 1 — и дом, и детский творческий центр

В Дирекции муниципальных жилищных программ «Реальному времени» сообщили, что тендер был опубликован с целью формирования жилищного фонда, подлежащего реализации среди участников программы «Жилье горожанам». Заказчиком и инвестором строительства жилых домов как раз является дирекция — равно как и оператором программы.

«Дирекция предоставляет жилье участникам программы в соответствии с выделенными квотами и предоставленными Управлением жилищной политики реестрами участников программы. Рассрочка предоставляется на срок до 25 лет, но не более, чем до 70 лет самого старшего из участвующих членов семьи — на полное количество лет», — сообщили в дирекции. Программа работает еще с 2016 года, мэрия подробно рассказывает о нее на своем сайте.

В рамках этой программы в 2018 году построили дом на 72 квартиры в поселке Левченко, в 2019 году были запланированы еще два дома в Юдино.



Также в дирекции отметили, что планируется разместить на 1-2 этажах объекта детский творческий центр. Но подробностей раскрывать не стали.