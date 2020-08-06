Синоптики рассказали, какая погода ждет татарстанцев в выходные

Синоптики Татарстана дали прогноз погоды на выходные дни.

Так, в пятницу республика будет находиться в неустойчивой воздушной массе под влиянием активных атмосферных фронтов. Местами пройдут кратковременные дожди, днем и вечером в отдельных районах грозы, локально шквал до 23 м/с и град. При этом температуры ночью составят +14—19°, днем поднимутся до +25—30°, в восточных районах республики ожидается до +33°.

В субботу ночью и утром под влиянием фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды. Местами ожидаются дожди, ночные температуры воздуха понизятся до +12—17°. Днем Татарстан будет располагаться в передней части западного антициклона, и существенных осадков не прогнозируется, но температурный фон при этом понизится. Так, синоптики прогнозируют не выше +20—25° градусов тепла.

В воскресенье, 9 августа, республика будет располагаться в восточной периферии антициклона. Ночью осадков не ожидается, а в дневные часы с развитием конвекции в неустойчивой воздушной массе местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Северные воздушные потоки будут способствовать дальнейшему понижению температуры воздуха. Ночью похолодает до +10—15°, днем воздух сможет прогреться всего до +19—24°.

