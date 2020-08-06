Минэкономразвития РФ предложило передать часть полномочий Росстата Пенсионному фонду

Минэкономразвития РФ предложило передать часть полномочий Росстата в Пенсионный фонд России.

ПФР предлагается вести официальный статистический учет по страховым взносам населения, пенсиям, пособиям по уходу за детьми от полутора лет, а также по объемам поддержки престарелым и нетрудоспособным россиянам со стороны органов защиты.

Законопроект представил заместитель министра экономического развития Илья Торосов. Он уточнил, что кабмин уже одобрил документ и его в ближайшее время внесут в Госдуму, пишут «Ведомости».

Законопроект предлагает наделить Пенсионный фонд статусом субъекта официального статистического учета. Ведомство не будет передавать данные в Росстат и другие федеральные органы исполнительной власти, а самостоятельно идентифицировать и публиковать статистические данные.

Ранее Минфин предложил перечислять в Пенсионный фонд России денежные средства, законность получения которых невозможно доказать. Новые нормы могут вступить в силу уже в декабре этого года.

