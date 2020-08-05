Казанский вертолетный завод досрочно передал Минобороны партию модернизированных Ми-8
Казанский вертолетный завод (входит в холдинг «Вертолеты России») досрочно передал Министерству обороны пять вертолетов Ми-8МТВ-5-1.
«На машинах установлены современные средства защиты типа УВ-26М отечественного производства. Проведена адаптация фюзеляжа вертолета под установку системы радиоэлектронной борьбы Л-370», — цитирует пресс-служба холдинга доклад директора КВЗ Юрия Пустовгарова министру обороны РФ Сергею Шойгу.
Переданная заводом партия стала завершающей по контракту с Министерством обороны от 2011 года.БизнесТранспорт Татарстан
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