Приложение «Услуги Республики Татарстан» появилось в AppGallery

Мобильное приложение «Услуги РТ» теперь можно загрузить в официальном магазине — AppGallery. Владельцы HUAWEI и Honor могут скачать его по ссылке.

В мобильном приложение «Услуги РТ» можно записаться к врачу, оплатить штрафы, услуги ЖКХ, посмотреть счета-фактуры, ввести показания счетчиков, записаться в МФЦ, проверить электронный дневник.

Также в приложении есть особый раздел «Выплаты семьям с детьми», где можно узнать всю информацию о президентских мерах поддержки семей в период пандемии COVID-19, передает пресс-служба Минцифры Татарстана.

В конце июня в приложении «Услуги РТ» появился новый способ оплаты. Так, для пользователей IOS добавили Apple Pay.

