Зиля Валеева: наблюдение должно быть честным, добросовестным и с уважением ко всем участникам избирательного процесса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева рассказала, как будет организовано наблюдение в дни голосования в республике. Она подчеркнула, что приглашает к сотрудничеству всех, кто хочет стать наблюдателем.

«У меня нет сомнений в том, что мы так же сможем поработать со всеми участками. Будет открыт штаб наблюдателей, и мы приглашаем к сотрудничеству всех тех, кто проявит заинтересованность и захочет быть наблюдателем», — заявила Валеева на форуме «Мой голос».

По словам главы ОП РТ, прием заявлений от наблюдателей начнется только после того, как будут приняты все документы кандидатов, и это «произойдет совсем скоро». Общественная палата будет посылать по два наблюдателя на участок, рассказала Валеева.

Она также напомнила, что за голосованием по поправкам к Конституции в Татарстане наблюдали 15 тысяч человек.

Напомним, 1 августа глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отчитался, что зарегистрированы все пять кандидатов на пост президента Татарстана.