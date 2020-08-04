Apple изобрела технологию, способную заменить сенсорный экран смартфонов

Фото: Максим Платонов

В Сети появилась информация, что компания Apple запатентовала технологию, способную заменить сенсорный экран телефона. Об этом сообщает Ferra.ru.

По предварительным данным, в углах смартфонов будут расположены мини-радары, излучающие радиоволны. Новая технология позволит отражать координаты в двухмерном пространстве. Не исключают возможности такого отражения и в трехмерном пространстве, что позволит владельцам управлять гаджетом, не касаясь его.

О сроках реализации новинки не сообщается.

Напомним, что ранее из-за пандемии Apple перенесла сроки презентации новых моделей iPhone с сентября на октябрь.