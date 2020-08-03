«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» во втором контрольном матче

«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» во втором контрольном матче со счетом 1:3. Напомним, что уфимский и екатеринбургский клубы провели вторую игру за два дня на льду «Уфа-Арены». Накануне «юлаевцы» одержали яркую волевую победу (6:4), отыгравшись со счета 1:4.

В сегодняшнем матче первыми отличились гости — в середине второго периода был точен Анатолий Голышев. Петр Хохряков спустя 4 минуты счет сравнял, а в третьем периоде «Автомобилист» усилиями Макеева вышел вперед. На последней минуте встречи Джефф Плэтт забросил шайбу в пустые ворота «Салавата Юлаева», установив на табло окончательный счет — 3:1 в пользу команды из Екатеринбурга. Отметим, что у «Салавата Юлаева» отсутствовали лидеры Теему Хартикайнен, Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен и Никита Сошников.

Напомним, что оба контрольных матча в столице Башкирии прошли со зрителями — на трибуны пускали 10% от общей вместимости арены (чуть менее 1000 человек).