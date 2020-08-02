«Салават Юлаев» переломил игру с «Автомобилистом», отыгравшись с 1:4 в третьем периоде — видео
Уфимский «Салават Юлаев» в контрольном матче одержал волевую победу над екатеринбургским «Автомобилистом» — 6:4.
После двух периодов уфимцы проигрывали уральцам со счетом 1:4, однако в третьем периоде забросили сразу пять шайб подряд, пропустив лишь однажды.
В составе «зеленых» голами отметились Кадейкин, Ларсен, Хартикайнен, Пустозеров, и еще дважды свет за воротами «Автомобилиста» зажигал Илья Баранов.
Отметим, что это дебютный матч «Салавата Юлаева» под руководством нового главного тренера — финского специалиста Томи Лямся.
Big Boss strikes! 5-4, Хартикайнен! pic.twitter.com/1B1Xs0LtSV— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) August 2, 2020
Справка
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 6:4 (0:1, 1:3, 5:0)
Шайбы: Баранов, 31:00 (мен.), 55:47. Кадейкин, 43:54. Ларсен, 49:39 (бол.). Пустозеров, 54:09. Хартикайнен, 54:27 — Пилипенко, 11:18, 33:44. Митякин, 22:31. Севостьянов, 29:12.
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