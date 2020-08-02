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«Салават Юлаев» переломил игру с «Автомобилистом», отыгравшись с 1:4 в третьем периоде — видео

16:39, 02.08.2020

Уфимский «Салават Юлаев» в контрольном матче одержал волевую победу над екатеринбургским «Автомобилистом» — 6:4.

После двух периодов уфимцы проигрывали уральцам со счетом 1:4, однако в третьем периоде забросили сразу пять шайб подряд, пропустив лишь однажды.

В составе «зеленых» голами отметились Кадейкин, Ларсен, Хартикайнен, Пустозеров, и еще дважды свет за воротами «Автомобилиста» зажигал Илья Баранов.

Отметим, что это дебютный матч «Салавата Юлаева» под руководством нового главного тренера — финского специалиста Томи Лямся.

Справка

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 6:4 (0:1, 1:3, 5:0)

Шайбы: Баранов, 31:00 (мен.), 55:47. Кадейкин, 43:54. Ларсен, 49:39 (бол.). Пустозеров, 54:09. Хартикайнен, 54:27 — Пилипенко, 11:18, 33:44. Митякин, 22:31. Севостьянов, 29:12.

СпортХоккей Башкортостан
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