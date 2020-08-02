«Салават Юлаев» переломил игру с «Автомобилистом», отыгравшись с 1:4 в третьем периоде — видео

Уфимский «Салават Юлаев» в контрольном матче одержал волевую победу над екатеринбургским «Автомобилистом» — 6:4.

После двух периодов уфимцы проигрывали уральцам со счетом 1:4, однако в третьем периоде забросили сразу пять шайб подряд, пропустив лишь однажды.



В составе «зеленых» голами отметились Кадейкин, Ларсен, Хартикайнен, Пустозеров, и еще дважды свет за воротами «Автомобилиста» зажигал Илья Баранов.

Отметим, что это дебютный матч «Салавата Юлаева» под руководством нового главного тренера — финского специалиста Томи Лямся.

Big Boss strikes! 5-4, Хартикайнен! pic.twitter.com/1B1Xs0LtSV — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) August 2, 2020