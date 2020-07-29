Долгострой «Свея» обещают сдать в марте 2021 года

Фото: Василя Ширшова

Новый застройщик и подрядчик проблемного дома на Достоевского, 57 пообещали дольщикам сдать дом к обещанному сроку — марту 2021 года.



— У меня есть конечная дата, я не имею права нарушать этот срок. Уважаемые дольщики, вы не первые, с кем я работаю. Я еще никого не подвел с датой, — заверил собравшихся генеральный директор СК «Бриз» Андрей Беляков.

По его словам, ориентировочно до 20 августа будут выданы проектные решения по объекту, после чего на доме начнут монтаж новых конструкций взамен обветшавших: окон, дверей, лифтов, инженерных сетей, кровли, частично наружных стен и т. д.

Также дольщикам доложили о других проводимых работах в доме, в частности о демонтаже фасада, окон, частичном благоустройстве территории.

