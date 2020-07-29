Член Совета Федерации РФ Олег Морозов посетил производства «Нижнекамскнефтехима»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сегодня член Совета Федерации РФ Олег Морозов посетил ПАО «Нижнекамскнефтехим». В сопровождении генерального директора компании Айрата Сафина, заместителя генерального директора — коммерческого директора Тимура Шигабутдинова, заместителя генерального директора по персоналу и социальным вопросам Родиона Булашова, помощника генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвиры Долотказиной Олег Морозов посетил завод бутилового каучука, где осмотрел четвертую линию выделения и сушки каучука «Велдинг». Агрегат предназначен для выпуска бутилового и галобутилового каучуков.

Первый брикет БК на заводе был получен в 1973 году. Тогда мощность производства составляла всего 35 тыс. тонн в год, сейчас — 220 тыс. тонн в год. Продукция завода экспортируется в 40 стран мира. НКНХ является третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков и занимает на глобальном рынке долю в 17,5%.

В ходе визита Олегу Морозову также показали одну из автоматизированных линий по упаковке 30-килограммовых брикетов, смонтированную в рамках повышения качества товарной продукции и улучшения условий труда. В настоящее время упаковка брикетов каучука осуществляется роботами с минимальным применением ручного труда персонала.

Далее член Совета Федерации РФ Олег Морозов посетил строительную площадку будущего комплекса «Этилен-600». В июне ПАО «Нижнекамскнефтехим» начал сборку первого крупногабаритного оборудования на новом заводе ЭП-600. Сегодня специалисты приступили к подъему очередной колонны. Всего будет смонтировано 17 единиц крупнотоннажного оборудования. Генеральный директор компании Айрат Сафин отметил, что работы ведутся в соответствии с графиком. Всего в навигационный период, до сентября 2020 года, на «Нижнекамскнефтехим» прибудет 264 единицы оборудования. Поставка основного оборудования для ЭП-600 завершится в июле 2021 года.

