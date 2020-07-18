В России начали тестировать первый смартфон для сетей 5G

В России начались тесты флагманского смартфона Motorola Edge+, который, помимо работы в действующих мобильных сетях, будет поддерживать миллиметровый диапазон, выделенный для строительства 5G-сетей в России. Об этом сообщает пресс-служба МТС.

В январе, напомним, компания МТС провела первую в России демонстрацию работы промышленной технологической сети 5G на заводе КАМАЗа в Набережных Челнах.

Ранее исследование показало, что одна десятая часть татарстанцев верит в связь 5G и коронавируса. При этом 20% опрошенных в любом случае негативно оценивают внедрение сетей нового поколения.