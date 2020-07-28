Владелец бара «Есенин»: «Я был дважды женат — после этого можно пережить и пандемию»

Собственники бара решили податься в спальные районы

Череда продаж казанского общепита продолжается. Как стало известно «Реальному времени», в сердце города — на Пушкина, 21а — продается крафтовый бар «Есенин». Открывался он четыре года назад. Как указано в объявлении о продаже, у бара есть клиентская база, там можно открыть летнюю террасу. В собственности есть оборудование для розлива, и имеется солидный остаток по крафту.

В объявлении говорится, что продажа происходит в связи с открытием нового проекта. Это подтвердил «Реальному времени» и собственник бара — Денис Топоров.

— Мы открываем очередной проект, на этот раз он будет гораздо больше по площади. У нас остается еще один бар — «Фидель» на Профсоюзной. Но мы решили выйти за пределы центра города и открыть более крупное заведение в спальном районе города. Но для открытия более крупного по площади и принципиально другого заведения нужны серьезные инвестиции. В «Есенине» нет как таковой кухни, это творческое пространство — не чтобы поужинать, а чтобы выпить и закусить, хорошо провести время. Новый проект мы делаем с полноценной кухней и совсем с другой концепцией.

«Я был дважды женат — поверьте, после этого можно пережить и пандемию»

Как рассказал собственник бара, обращения по объявлению уже есть: метрика показывает 4000 просмотров. Цена, по словам Топорова, выставлена без дисконтов, исходя из «голой математики» — до пандемии крафтовый бар себя вполне окупал. А в пандемию владельцы помещения пошли навстречу и вошли в число тех казанских арендодателей, которые попытались максимально облегчить своим арендаторам последствия вынужденного локаута.

На вопрос о том, не связана ли продажа бара с пандемией, его хозяин шутит:

— Я был дважды женат — поверьте, после этого можно пережить и пандемию. А если серьезно — то все собственники наших помещений пошли нам навстречу и поддержали хорошими уступками. Они более чем адекватно отнеслись к происшедшему, дали хорошие льготы на аренду (всю пандемию нас не трогали с этим вопросом), да и сейчас, в период восстановления, предоставили комфортные условия. У нас есть еще один бар, на Профсоюзной, — он открылся за 20 дней до пандемии, даже при этих условиях мы спокойно себя чувствуем.

В июне «Реальное время» писало о продаже бара «Ла Нинья» на Профсоюзной — один из его собственников рассказывал, что, наоборот, было решено переформатировать заведение и сделать его меньше. Фото: kazan.kafe6ki.ru

Кто-то расширяется, а кто-то — наоборот

Напомним, в июне «Реальное время» писало о продаже бара «Ла Нинья» на Профсоюзной — один из его собственников, Константин Долганов, тогда рассказывал, что, наоборот, было решено переформатировать заведение и сделать его меньше.

— Большой формат нам не подошел — то ли мы не тянем, то ли улица перегружена барами, — говорил он.

Но до переформатирования дело не дошло: грянула пандемия. Удар по индустрии гостеприимства, который она нанесла, не позволил выделить финансы на изменение концепции заведения. «Просто нечем сейчас вложиться, чтобы его переформатировать», — говорил тогда «Реальному времени» ресторатор. Причем цена на продажу заведения была выставлена вдвое меньше, чем в него было вложено, как рассказал собственник.



Людмила Губаева