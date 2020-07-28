В круг доверенных лиц президента Татарстана Рустама Минниханова войдет 30 человек

Руководитель предвыборного штаба Рустама Минниханова Юрий Камалтынов сообщил на брифинге, что предвыборная кампания действующего главы республики будет акцентироваться на доверенных лицах.

«Учитывая довольно серьезную напряженную ситуацию, в том числе и в экономике, наш кандидат не сможет принимать активное участие во всех мероприятиях, поэтому акцент сделаем на доверенных лиц», — отметил он.

Руководитель штаба заметил, что в круг доверенных лиц могут войти до 65 человек. Но его сформируют примерно из 30 человек. По словам Камалтынова, многие люди звонят и предлагают свои услуги. Несколько доверенных лиц уже известны: российский кардиохирург, почетный член Академии наук РТ Ренат Акчурин, главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно, директор гимназии №93 Ирина Александровская, редактор журнала «Казан утлары» Рустам Галиуллин, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы им. А.Ф Агафонова Марат Гатауллин, председатель совета директоров АО «АйСиЭл — КПО ВС» Виктор Дьячков.

Телефон горячей линии предвыборного штаба Рустама Минниханова: 8-987-225-20-18, уточнил спикер.

Камалтынов также рассказал, что закон позволяет сформировать фонд предвыборного штаба в размере 100 млн рублей. «Мы такой суммы сегодня не видим. Предварительная смета в разы меньше, как получится, увидите из финансовых отчетов… Партия выдвигала кандидата, партия и вносит средства», — отметил он, подчеркнув, что нет необходимости привлекать дополнительное финансирование на избирательную кампанию кандидата.



Сегодня был дан старт работе предвыборного штаба кандидата в президенты РТ и действующего президента республики Рустама Минниханова.

