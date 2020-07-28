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В круг доверенных лиц президента Татарстана Рустама Минниханова войдет 30 человек

13:25, 28.07.2020
В круг доверенных лиц президента Татарстана Рустама Минниханова войдет 30 человек
Фото: tatarstan.ru

Руководитель предвыборного штаба Рустама Минниханова Юрий Камалтынов сообщил на брифинге, что предвыборная кампания действующего главы республики будет акцентироваться на доверенных лицах.

«Учитывая довольно серьезную напряженную ситуацию, в том числе и в экономике, наш кандидат не сможет принимать активное участие во всех мероприятиях, поэтому акцент сделаем на доверенных лиц», — отметил он.

Руководитель штаба заметил, что в круг доверенных лиц могут войти до 65 человек. Но его сформируют примерно из 30 человек. По словам Камалтынова, многие люди звонят и предлагают свои услуги. Несколько доверенных лиц уже известны: российский кардиохирург, почетный член Академии наук РТ Ренат Акчурин, главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно, директор гимназии №93 Ирина Александровская, редактор журнала «Казан утлары» Рустам Галиуллин, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы им. А.Ф Агафонова Марат Гатауллин, председатель совета директоров АО «АйСиЭл — КПО ВС» Виктор Дьячков.

Телефон горячей линии предвыборного штаба Рустама Минниханова: 8-987-225-20-18, уточнил спикер.

Камалтынов также рассказал, что закон позволяет сформировать фонд предвыборного штаба в размере 100 млн рублей. «Мы такой суммы сегодня не видим. Предварительная смета в разы меньше, как получится, увидите из финансовых отчетов… Партия выдвигала кандидата, партия и вносит средства», — отметил он, подчеркнув, что нет необходимости привлекать дополнительное финансирование на избирательную кампанию кандидата.

Сегодня был дан старт работе предвыборного штаба кандидата в президенты РТ и действующего президента республики Рустама Минниханова.

ОбществоВласть Татарстан
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