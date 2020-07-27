Мишустин подписал постановление, упрощающее трудоустройство женщин с детьми и пенсионеров

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое предоставляет женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям дополнительные возможности для трудоустройства.

По словам Мишустина, этой категории граждан после выхода на пенсию или декретного отпуска, как правило, нужно пройти переобучение или повысить квалификацию. Но службы занятости не могли сами заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов.

Новое постановление призвано устранить «правовой пробел», теперь службы занятости в регионах смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организаторам таких курсов.

В начале июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделил регионам 4 млрд рублей на частичное возмещение расходов по созданию временных рабочих мест. Более 133 млн рублей получил Татарстан.

