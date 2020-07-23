Эксперт усомнился в правильности назначения пенальти в ворота «Рубина»

Арбитр и эксперт по судейской работе Игорь Федотов оценил работу судьи на матче 30-го тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком». По его словам, первый пенальти в ворота казанцев выглядел сомнительно.

«Судья на VAR не видит, попал ли мяч в руку игроку «Рубина». Но арбитр назначил 11-метровый удар. Если бы судьи на VAR увидели, что мяч точно не попал в руку, позвали бы главного посмотреть эпизод. Но раз VAR не видит момент четко, они поддерживают главного арбитра, так как он не совершил явную, очевидную ошибку.

Но по тем повторам, что нам показали, не могу сказать, что пенальти «Спартака» в ворота «Рубина» назначен верно», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Напомним, накануне казанская команда уступила у себя дома московскому «Спартаку» (1:2). Все три гола в матче были забиты с пенальти.

Подробнее о заключительной встрече в сезоне-2019/20 в РПЛ, а также об итогах работы Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Рубина» можно почитать в материале «Реального времени».