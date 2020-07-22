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В Мамадышском районе Татарстана спасатели ищут пропавшего на реке мальчика

06:36, 22.07.2020
В Мамадышском районе Татарстана спасатели ищут пропавшего на реке мальчика
Фото: МЧС по РТ

В Мамадышском районе спасатели развернули поиски утонувшего 13-летнего мальчика.

На реке Вятке вблизи Песчаного плеса в Мамадышском районе купались пятеро детей. Один мальчик нырнул в воду и не вынырнул.

На место происшествия выехали спасатели ЗПСО №5 и водолазная группа. Всего к поискам привлечено 26 человек.

Трагедия произошла, когда на месте не было никого из спасателей. Патрулирование этого места проводилось с 10 утра до 14 часов 21 июля. Мальчик утонул примерно в половине пятого.

Ранее в Нурлатском районе утонул 10-летний мальчик, упавший в частный пруд.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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