Татарстан не вошел в десятку рейтинга регионов по качеству жизни

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Татарстан признан благоприятным регионом по уровню качества жизни населения. Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» сравнило 10 показателей качества жизни и составило рейтинг регионов.

Эксперты оценивали регионы не только по экономическим показателям, а по целому ряду индикаторов, которые влияют на качество жизни. Аналитики оценивали оборот розничной торговли, доступности жилья, обеспеченность инфраструктурой, уровень занятости населения и даже климатические условия.

Татарстан не вошел в первую десятку лидеров, однако набрал 4,6 балла — близкое к среднероссийскому значению (4,66). Лидером стал Санкт-Петербург, он обогнал столицу России почти на 1 балл благодаря критерию обеспеченности жильем, сообщает РБК.

