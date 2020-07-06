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На полях Татарстана нашли очаги бурой ржавчины пшеницы

11:58, 06.07.2020
На полях Татарстана нашли очаги бурой ржавчины пшеницы
Фото: wikimedia.org / Джеймс Колмер

Татарстанский филиал «Россельхозцентра» предупредил о распространении бурой ржавчины на посевах зерновых в республике. Это может повлиять на урожайность и свойства пшеницы.

Эксперты центра предупредили агрономов и руководителей агрохозяйств, призвав их почаще проводить обследование посевов.

Также даны рекомендации по лечению растений: необходимо проводить обработку фунгицидами, а также использовать микробиоудобрения и микроудобрения для повышения иммунитета растений.

Бурая ржавчина — вид паразитических грибов, поражающих пшеницу и другие злаки. При поражении листьев верхнего яруса растения отстают в росте, становятся низкорослыми, формируются мелкие колосья. Теряет свои свойства и зерно.

ПромышленностьАгропром Татарстан
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