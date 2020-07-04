Госстройнадзор Татарстана проверил почти достроенный дом на Ершова
Госстройнадзор отчитался о проверке дома на улице Ершова. В ведомстве отмечают, что объект почти завершен.
«В настоящее время на объекте ведутся внутренние отделочные работы, монтаж инженерных сетей, устройство вентилируемого фасада, работы по благоустройству территории», — сообщает инспекция Госстройнадзора РТ.
Отмечается, что дом рассчитан на 151 квартиру площадью 9,5 тысячи кв.м.
В этом году в Татарстане в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» планируется ввести в строй 2,98 млн кв.м жилья.Недвижимость Татарстан
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