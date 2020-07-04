Госстройнадзор Татарстана проверил почти достроенный дом на Ершова

Госстройнадзор отчитался о проверке дома на улице Ершова. В ведомстве отмечают, что объект почти завершен.

«В настоящее время на объекте ведутся внутренние отделочные работы, монтаж инженерных сетей, устройство вентилируемого фасада, работы по благоустройству территории», — сообщает инспекция Госстройнадзора РТ.

Отмечается, что дом рассчитан на 151 квартиру площадью 9,5 тысячи кв.м.

В этом году в Татарстане в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» планируется ввести в строй 2,98 млн кв.м жилья.