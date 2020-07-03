В Татарстане объявили конкурс на должность директора IT-парка

Минцифры Татарстана объявило конкурс на должность директора IT-парка. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как говорится в сообщении, новый директор IT-парка должен будет преобразовать его в лабораторию для исследований в сфере высоких технологий.

«Настало время технопарку трансформироваться, открыть новые горизонты и перспективы развития. Мы открыты к сотрудничеству с IT-менеджерами со всей России, которые станут важными игроками нашей цифровой команды, и вместе мы сможем создать единое пространство для развития высоких технологий в Татарстане», — заявил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Минцифры ждет кандидата, у которого есть опыт управления масштабными проектами в сфере IT, Soft Skills, компетенции Hard Skills и стремление к инновациям. Итоговое собеседование проведет сам Хайруллин.

Заявки принимаются до 22 июля на сайте технопарка или по адресу: г. Казань, ул. Кремлевская, д. 8, каб. 207.

Антон Грачев, который руководил IT-парком последние 7 лет, покинул должность директора 15 июня. Он возглавил швейцарский Международный научно-исследовательский институт Schaffhausen Institute of Technology (SIT).

