Система документирования данных «Ростелекома» внесена в единый реестр отечественного ПО

«Ростелеком» зарегистрировал в едином реестре отечественного ПО систему документирования данных DataGovernance «Атлант». Новый ИТ-продукт обеспечивает доступность и прозрачность всего жизненного цикла данных, позволяет пользователям компании получать согласованную, проверенную и актуальную информацию.

Часто данные, которые хранят предприятия, могут быть устаревшими, избыточными, повторяющимися, либо об их существовании известно только узкому кругу пользователей. Чтобы данные стали активом компании и приносили реальную пользу и прибыль,иими нужно эффективно управлять. Именно эти задачи решает система «Атлант».

Решение представляет собой набор взаимосвязанных модулей, состоящих из корпоративного глоссария, реестра отчетов, модуля построения жизненного цикла данных и карты данных. Функционал и интерфейс системы простые и понятные в использовании, так как предназначены для конечных пользователей — сотрудников компании. Благодаря новому ИТ-продукту «Ростелекома» время на поиск требуемой информации значительно сократилось.

«Данные — это ценнейший актив компании. Разработка модулей системы «Атлант» стала важным шагом в части демократизации данных и выстраивании полноценного процесса управления данными в нашей компании. Целенаправленное внедрение инструментов DataGovernance поможет стать «Ростелекому» компанией, управляющей данными, где каждый сотрудник сможет пользоваться понятной и актуальной информацией с высоким уровнем доверия к ней», — отметил старший вице-президент по информационным технологиям Кирилл Меньшов.

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