С начала года 20 тыс. водителей Татарстана привлекли к ответственности за тонировку стекол

С начала года 20 тыс. водителей Татарстана были привлечены к административной ответственности за тонировку стекол, сообщает УГИБДД МВД по РТ. В соответствии с ч. 3.1 ст. 12.5 Административного кодекса РФ это нарушение предусматривает штраф в размере 500 рублей.

Госавтоинспекция МВД предупреждает, что тонированные стекла увеличивают время реакции водителя, особенно в темное время суток, что может привести к ДТП. Светопропускание ветрового и передних боковых стекол автомобиля должно составлять не менее 70%.

Ранее в Казани в поселке Караваево мужчину пристегнули наручниками к дорожному знаку.

