В России повысят оклады силовикам и военнослужащим

В России с 1 октября оклады российских военнослужащих и силовиков увеличатся на 3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Так, оклад увеличится у тех, кто проходит службу по контракту или призыву, имеет специальные звания, а также у бойцов Росгвардии, сотрудников ФСИН, МВД, пожарных, таможенников и начальствующего состава органов фельдъегерской связи.

Отметим, что в прошлом году оклады военным и сотрудникам правоохранительных органов повышали на 4,3 %.

Вчера президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, находящихся в запасе, на военные сборы в 2020 году. Запасников призовут на сборы в Вооруженных силах, войсках Национальной гвардии, органах государственной охраны и ФСБ.

