В Казани на улице Декабристов задымился автобус

В Казани сегодня утром на улице Декабристов, возле остановки «Энергетический университет», загорелся автобус. Видео появилось в соцсетях.

В результате происшествия никто не пострадал, рассказал «Реальному времени» председатель АТП РТ Сергей Темляков.

Водитель первым заметил дым из выхлопной трубы. Экипаж автобуса действовал грамотно, как полагается по инструкции: остановили транспорт и высадили всех пассажиров.

Открытого огня и горения автобуса не было, уточнил Темляков. По предварительной версии, в камеру сгорания в двигательном блоке попало масло. Из-за этого из выхлопной трубы и пошел белый дым, который попал на видео. После случившегося автобус сняли с маршрута и отбуксировали в гараж. Сейчас ведутся технические работы.



В сентябре прошлого года в Казани на улице Карла Маркса, во время движения в районе Сельхозакадемии, произошло возгорание двигателя. Водитель вовремя заметил огонь, остановил машину и эвакуировал пассажиров. В результате пострадавших среди них не оказалось.

