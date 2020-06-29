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Казань стала лидером по численности населения среди городов ПФО

10:18, 29.06.2020 1
Казань стала лидером по численности населения среди городов ПФО
Фото: realnoevremya.ru

Казань вышла на первое место среди городов Приволжского федерального округа по численности населения. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Согласно ее данным, на 1 января 2020 года в столице Татарстана проживали 1 млн 257 тысяч человек.

Таким образом, Казань «обогнала» Нижний Новгород, который ранее был самым крупным городом по численности населения. По состоянию на 1 января 2020 года в Нижнем проживали 1 млн 252 человека. В столице Татарстана живет на 5,1 тыс. человек больше.

Третье место в ПФО по численности населения заняла Самара, здесь живут 1,1 млн человек.

Помимо этого, общая численность жителей Татарстана превышает число живущих в Нижегородской области на 699,9 тыс. человек. Республика стала самым населенным регионом ПФО — здесь живут 3,9 млн человек.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:13
    Больше очередей, больше пробок, больше нарушений...
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