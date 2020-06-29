Казань стала лидером по численности населения среди городов ПФО

Казань вышла на первое место среди городов Приволжского федерального округа по численности населения. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Согласно ее данным, на 1 января 2020 года в столице Татарстана проживали 1 млн 257 тысяч человек.

Таким образом, Казань «обогнала» Нижний Новгород, который ранее был самым крупным городом по численности населения. По состоянию на 1 января 2020 года в Нижнем проживали 1 млн 252 человека. В столице Татарстана живет на 5,1 тыс. человек больше.

Третье место в ПФО по численности населения заняла Самара, здесь живут 1,1 млн человек.

Помимо этого, общая численность жителей Татарстана превышает число живущих в Нижегородской области на 699,9 тыс. человек. Республика стала самым населенным регионом ПФО — здесь живут 3,9 млн человек.