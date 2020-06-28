Стало известно, когда атомную подлодную лодку «Казань» передадут Военно-морскому флоту
Головную атомную подлодку (АПЛ) модернизированного проекта 885М («Ясень-М») «Казань» планируют передать Военно-морскому флоту России в конце 2020 года.
Как рассказал «РИА Новости» глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передача субмарины должна состояться в декабре 2020 года.
Многоцелевые атомные подводные лодки «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск», строятся по усовершенствованному проекту «Ясень-М». Модернизированный объект отличается усовершенствованным оборудованием.
Ранее сообщалось, что подлодка «Казань» провела испытательные торпедные стрельбы из подводного положения в Белом море. Испытания продлили на несколько дополнительных выходов в море.Общество Татарстан
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