«Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за последние 30 лет
За семь туров до конца сезона «Ливерпуль» гарантировал себе чемпионство в Английской премьер-лиге (АПЛ). Это первый подобный успех «мерсисайдцев» за последние 30 лет.
Их главный конкурент «Манчестер Сити» накануне уступил «Челси» (1:2). После 31 сыгранного тура, отрыв между командами составил 13 очков, и подопечные Пепа Гвардиолы потеряли все шансы на чемпионство.
Благодаря этой победе «Ливерпуль» стал 19-кратным чемпионом страны. По числу титулов они уступают только «Манчестер Юнайтед», у которых 20 чемпионств в истории клуба.
Ранее «мерсисайдцы» под руководством тренера Юргена Клоппа выиграли Лигу чемпионов-2018/19, Суперкубок УЕФА-2019 и чемпионат мира среди клубов-2019.
Отметим, что в последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом Англии в 1992 году.
СпортФутбол
WE’RE PREMIER LEAGUE CHAMPIONS!! pic.twitter.com/qX7Duxoslm— Liverpool FC (Premier League Champions ) (@LFC) June 25, 2020
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