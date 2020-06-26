«Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за последние 30 лет

За семь туров до конца сезона «Ливерпуль» гарантировал себе чемпионство в Английской премьер-лиге (АПЛ). Это первый подобный успех «мерсисайдцев» за последние 30 лет.

Их главный конкурент «Манчестер Сити» накануне уступил «Челси» (1:2). После 31 сыгранного тура, отрыв между командами составил 13 очков, и подопечные Пепа Гвардиолы потеряли все шансы на чемпионство.

Благодаря этой победе «Ливерпуль» стал 19-кратным чемпионом страны. По числу титулов они уступают только «Манчестер Юнайтед», у которых 20 чемпионств в истории клуба.

Ранее «мерсисайдцы» под руководством тренера Юргена Клоппа выиграли Лигу чемпионов-2018/19, Суперкубок УЕФА-2019 и чемпионат мира среди клубов-2019.

Отметим, что в последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом Англии в 1992 году.