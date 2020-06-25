В России запустили онлайн-мониторинг воды

Фото: пресс-служба "МегаФона"

«МегаФон» запустил комплексное решение «Онлайн-мониторинг воды», которое позволит водоканалам автоматизировать процессы, в режиме онлайн получать детальную информацию о работе объектов, которые расположены в десятках километров друг от друга, и упростит контроль за качеством воды, что особенно актуально при напряженной эпидемиологической ситуации.

Как отметили в пресс-службе компании, сейчас водоканалы используют сложное и дорогое оборудование, при этом большинство процессов остаются неавтоматизированными, разработка «МегаФона» быстро интегрируется с уже существующим оборудованием, позволяет на базе IoT-платформы объединить в одну систему разные приборы учета и доавтоматизировать всю цепочку технологического процесса, при этом значительно снизив нагрузку на сотрудников.

Руководитель по IoT «МегаФона» Павел Иванченко сообщил, что «Онлайн-мониторинг воды» помогает дистанционно собирать данные о разных участках производственного цикла в единый ситуационный центр.

С помощью этой системы можно в круглосуточном режиме контролировать объемы поставки воды, видеть падение давления в трубах, оперативно выявлять прорывы, неправомерные подключения и хищения, а также осуществлять охрану инфраструктурных объектов.

Помимо этого, «Онлайн-мониторинг воды» позволяет оценивать состояние поступающей воды, обратить внимание на качество ее очистки на фильтровальных станциях, осуществлять повышенный контроль очистки сточных вод.

Насосным станциям решение «МегаФона» помогает автоматически поддерживать уровень воды, дистанционно управлять оборудованием и увеличивать его ресурс, благодаря постоянному мониторингу состояния. При этом IoT-платформа контролирует работоспособность установленных в труднодоступных местах датчиков и находящихся в них СИМ-карт.

