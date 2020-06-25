В Нижегородской области открыли памятник Сталину

Фото: соцсети

В четверг, 25 июня, в Нижегородской области был открыт единственный в регионе памятник Иосифу Сталину. Он был установлен в городе Бор, на участке местного члена КПРФ и предпринимателя Алексея Зорова.

В открытии приняли участие многие сторонники коммунистической партии. В соцсетях отмечают, что активисты не получали разрешения городской администрации на проведение массового мероприятия.

Очевидцы подчеркивали, что памятник должен стоять у здания мэрии, чтобы местные чиновники боялись нарушить закон.

Трехметровый памятник вождю выполнен из бетона и окрашен под бронзу.