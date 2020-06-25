В Нижегородской области открыли памятник Сталину
В четверг, 25 июня, в Нижегородской области был открыт единственный в регионе памятник Иосифу Сталину. Он был установлен в городе Бор, на участке местного члена КПРФ и предпринимателя Алексея Зорова.
В открытии приняли участие многие сторонники коммунистической партии. В соцсетях отмечают, что активисты не получали разрешения городской администрации на проведение массового мероприятия.
Очевидцы подчеркивали, что памятник должен стоять у здания мэрии, чтобы местные чиновники боялись нарушить закон.
Трехметровый памятник вождю выполнен из бетона и окрашен под бронзу.Общество
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