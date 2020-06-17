Акционеры «Татнефти» согласились с выплатой дивидендов только по привилегированным акциям

Акционеры ПАО «Татнефть» на общем собрании приняли решение выплатить финальные дивиденды за 2019 год только по привилегированным акциям. Выплаты составят по 1 рублю за бумагу.

Таким образом, компания может доплатить 147,5 млн рублей.

«Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2019 года учитывать, как нераспределенную», — говорится в сообщении «Татнефти» на сервере раскрытия информации.

Напомним, что совет директоров компании рекомендовал распределить прибыль именно так. За прошлый год «Татнефть» уже начислила дивиденды в размере 150 млрд рублей, что составило 100% прибыли за три квартала 2019 года.