В Челнах в День России подожгли трибуну ипподрома

В Набережных Челнах вчера, 12 июня, рано утром неизвестный поджег трибуну ипподрома на проспекте Чулман.

О случившемся сообщил очевидец. Как поясняют «Вести КАМАЗА», у трибуны горела боковая часть на площади в один квадратный метр. Огонь потушил очевидец еще до прибытия пожарных. Специалисты квалифицировали происшествие как поджог.



Вчера в Казани примерно в 22.00, произошел взрыв одной из цистерн в газохранилище ООО «Газпром сжиженный газ». Один человек погиб, пострадали еще двое. После хлопка в цистерне образовалась пробоина, выходящий из нее газ воспламенился. Пожар тушили больше 17 часов.

