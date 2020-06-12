Глава ВМФ принял в состав флота подлодку «Князь Владимир»

В Северодвинске состоялась церемония приема в состав Военно-морского флота (ВМФ) атомной подлодки «Князь Владимир». Руководил церемонией глава ВМФ адмирал Николай Евменов.

После объявления соответствующего приказа главкома флота над подводной лодкой был поднят Андреевский флаг. Поднял его командир, капитан 1 ранга Владислав Дружин, передает пресс-служба Минобороны РФ.

«Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» воплотил в себе передовую научную мысль наших ученых, кораблестроителей. В День важнейшего государственного праздника, который сегодня отмечается в нашей стране, у нас есть еще один повод для гордости — современный Военно-Морской Флот России, способный обеспечить гарантированную безопасность нашего Отечества», — заявил на церемонии адмирал Евменов.

Ранее сообщалось, что в 2020 году предполагается передать ВМФ еще 4 атомные подлодки: «Казань», «Новосибирск», «Белгород» и «Князь Олег».