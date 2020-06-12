В Татарстане начали чипировать животных

В мае в Татарстане была запущена система Единой идентификации животных. На этой неделе в Арском и Балтасинском районах началось чипирование телят в рамках этой системы.

Телятам на одно ухо устанавливаются бирки с номером и QR-кодом, а на другое — электронные чипы, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Система дает полную прозрачность и открытость данных по ферме не только для руководителя предприятия, но и для специалистов министерства и ветеринарных служб. Покупатель тоже будет иметь возможность проверить, откуда мясо животного, где выращено, было ли животное здорово и какие ветеринарные мероприятия проводились. Для тех, кто работает честно и открыто — бояться нечего», — рассказал директор агрофирмы «Кырлай» Марат Каримов.

Оператором программного обеспечения системы является АО «РИВЦ».