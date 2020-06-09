Илдус Нафиков озвучил меры поддержки для самозанятых в период пандемии

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков озвучил меры поддержки для самозанятых в период пандемии. Вопрос от самозанятых прозвучал на прошедшей сегодня онлайн встрече прокурора РТ с представителями местного бизнес-сообщества.



— Самозанятые могут воспользоваться следующими мерами господдержки: возврат подоходного налога за 2019 год, кредитные каникулы, возможность объявить себя безработным, налоговый вычет по уплате налога в течение 2020 года в размере 12 130 рублей, — перечислил Илдус Нафиков. — Самозанятые — это очень хорошо. Это способ, позволяющий людям легально работать, выйти из тени.

Также прокурор отметил, что в начале года на учете в Центре занятости находилось 10—12 тысяч человек, а в период пандемии эта цифра достигла 50 тысяч человек.

— Хотел бы добавить, что с 4 июня мэрия Казани объявила конкурс на получение грантов для самозанятых, — включился в обсуждение замруководителя исполкома города, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли Ильдар Шакиров. — Мы принимаем заявки и победители получат по 100 тысяч рублей на покупку оборудования, сырья, прохождение обучения и так далее. Это еще одна из мер поддержки.

Напомним, в Татарстане самозанятым гражданам вернут 138,9 млн рублей налогов, уплаченных в 2019 году.