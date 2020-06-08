В Санкт-Петербурге при столкновении Ferrari и Volkswagen погиб таксист

Фото: скриншот

В воскресенье в Санкт-Петербурге на пересечении Введенской улицы и Большого проспекта П.С. столкнулись Ferrari и Volkswagen Polo. В результате аварии погиб 65-летний таксист, управлявший автомобилем немецкой марки.

Видео происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ.

По предварительной информации УГИБДД, вечером в воскресенье Volkswagen Polo не пропустил спорткар, поворачивая на перекрестке. В итоге от удара у автомобиля вырвало двигатель, передает «Фонтанка».

В больницу увезли 32-летнюю пассажирку такси и 42-летнего водителя Ferrari, который получил травмы средней степени тяжести.