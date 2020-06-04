«Ростелеком» запустил пилотный проект умного магазина в торговой сети «Гулливер»

Фото: ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» запустил пилотный проект умного магазина в торговой сети «Гулливер» в Ульяновске. Решение умного магазина внедряется на основе продукта Retail Hub, предназначенного для автоматизации бизнес-процессов и повышения качества обслуживания покупателей.

Разработанный в «Ростелекоме» Retail Hub — это многофункциональное решение для предприятий розничной торговли, которое позволяет организовать новые современные и удобные подходы к обслуживанию посетителей торговых точек. На первом этапе пилотный проект запущен в двух магазинах. В торговых точках внедрены электронные ценники (по 7 000 единиц в каждом магазине), на входе и на кассах установлены по три камеры для контроля очередей и подсчета трафика и три больших экрана на основном маршруте покупателей в торговом зале — на них отображается информация о самых привлекательных товарах и размещается рекламно-информационный контент самой торговой сети.

Решение построено на базе платформ «Видеонаблюдение», «Ростелеком. Экраны», «Электронные ценники» и программного продукта для динамического ценообразования (ДЦО) с применением алгоритмов и возможностей искусственного интеллекта.

В результате внедрения продукта Retail Hub торговая сеть получает уникальную возможность управлять сменой информации на электронных дисплеях (платформа ESL) и ценообразованием в магазине (ДЦО), а также в онлайн-режиме фокусировать внимание покупателей на сезонных товарах и привлекательных ценовых предложениях (платформа «Ростелеком. Экраны»), расширяя тем самым ассортимент покупок и увеличивая средний чек. Внедрение такого комплексного продукта позволяет предприятию розничной торговли получить прямую финансовую выгоду. Торговый оборот и финансовый показатель, который отражает уровень дохода от суммы общей реализации товаров (front margin), вырастут минимум на 3% и 1% соответственно.



«Мы уверены, что наши покупатели оценят новый уровень удобства при совершении покупок, а сотрудники магазинов смогут направить высвободившееся от смены ценников время на повышение качества обслуживания», — заявил коммерческий директор ТС «Гулливер» Евгений Ермишин.

«Мы разработали решение, объединяющее платформу «Электронных ценников» с системой динамического ценообразования, которая позволяет рассчитывать оптимальную цену на товары, используя более 2 000 входных параметров и сложные математические алгоритмы, и другими платформами «Ростелекома». Такое решение получило название Retail Hub», — сказал директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Денис Рябченков.



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