В Нижнекамске мошенники начали продавать путевки в «Камский Артек»
В Нижнекамске активизировались мошенники, которые предлагают купить путевки в «Камский Артек» в Сети. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщила начальник управления по делам молодежи Нижнекамского муниципального района Айгуль Аитова.
«Мы не продаем путевки через интернет. Продажа их в лагеря республики официально запрещена. Путевки в «Зарю», «Камский Артек» мы будем продавать только через МФЦ при предоставлении всех необходимых документов», — написала Аитова.
Она уточнила, что пока путевки не поступили в продажу. О старте продаж сообщат дополнительно.
Основными потребителями услуг «Камского Артека» станут дети, чьи родители работают в бюджетной сфере.
Аитова призвала нижнекамцев быть осторожными. По ее словам, мошенники продают путевки в «Артек» за 22 тыс. рублей.
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ВНИМАНИЕ!!! Уважаемые нижнекамцы!!! В сети появились мошенники, которые предлагают путевки в Камский Артек приобрести через интернет за 22000 и более рублей!!! ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВЛЯЕМ!!! Мы не продаем путевки через интернет!!! Продажа путевок в лагеря республики официально запрещена!!! Путевки в Зарю, Камский Артек мы продавать будем только через окошки в МФЦ при предоставлении всех необходимых документов!!! О СТАРТЕ ПРОДАЖ МЫ СООБЩИМ ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТРАНИЧКИ @kamskiy_artek @udm.nk @aygul_aitova Также прошу внимания!!! Основными потребителями услуг Камского Артека станут дети Нижнекамского муниципального района, чьи родители работают в бюджетной сфере. Не становитесь жертвами мошенников!!! Будьте внимательны!!! После выхода официальных документов о начале оздоровительной кампании, мы проведем прямой эфир, где ответим на волнующие вас вопросы касательно летнего отдыха.
В понедельник, 1 июня, подписано соглашение о том, что лагерь «Кама» станет филиалом «Артека». Он получил новое название: «Камский Артек».
«Я имел честь отдыхать в «Артеке», быть артековцем, у меня остались незабываемые воспоминания», — сказал президент Татарстана Рустам Минниханов. Он приезжал на открытие лагеря.
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