В Нижнекамске мошенники начали продавать путевки в «Камский Артек»

В Нижнекамске активизировались мошенники, которые предлагают купить путевки в «Камский Артек» в Сети. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщила начальник управления по делам молодежи Нижнекамского муниципального района Айгуль Аитова.

«Мы не продаем путевки через интернет. Продажа их в лагеря республики официально запрещена. Путевки в «Зарю», «Камский Артек» мы будем продавать только через МФЦ при предоставлении всех необходимых документов», — написала Аитова.

Она уточнила, что пока путевки не поступили в продажу. О старте продаж сообщат дополнительно.

Основными потребителями услуг «Камского Артека» станут дети, чьи родители работают в бюджетной сфере.

Аитова призвала нижнекамцев быть осторожными. По ее словам, мошенники продают путевки в «Артек» за 22 тыс. рублей.

В понедельник, 1 июня, подписано соглашение о том, что лагерь «Кама» станет филиалом «Артека». Он получил новое название: «Камский Артек».

«Я имел честь отдыхать в «Артеке», быть артековцем, у меня остались незабываемые воспоминания», — сказал президент Татарстана Рустам Минниханов. Он приезжал на открытие лагеря.

