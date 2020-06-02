Новое обновление IOS сломало iPhone и iPad

Владельцы iPhone и iPad пожаловались на сбои в работе устройств после установки актуальных обновлений.

Так, многие обладатели гаджетов обратили внимание на серьезное сокращение сроков работы аккумулятора. Жалобы поступают даже от пользователей iPhone 11 Pro Max, у которого довольно большая емкость батареи.

Также некоторые владельцы гаджетов отметили, что устройства стали чаще нагреваться. У других пользователей после обновления iOS до версии 13.5 смартфоны стали постоянно перезагружаться.

С аналогичными проблемами столкнулись и владельцы iPad и iPad Pro. После обновления до версии 13.4.1., устройства застряли в бесконечном цикле перезагрузки, и единственным выходом из ситуации становится уже перезагрузка системы.

Но это еще не все. Пользователи жалуются на некорректное воспроизведение видео в формате MP4 и извещения о проблемах с загрузкой и обновлением приложений из App Store, пишет ZDNet.

В конце мая Apple выпустила обновленную версию операционной системы iOS, в которой разработчики учли изменения, внесенные пандемией коронавируса. Так, в обновлении iOS 13.5 появилась функция,позволяющая человеку в маске быстрее разблокировать устройство.

