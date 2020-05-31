Соломон, Моника и Серафима — самые редкие имена детей Казани на прошлой неделе

За прошедшую неделю, с 18 по 24 мая, в казанских отделах ЗАГС зарегистрировали рождение 395 малышей: 201 мальчика и 194 девочек.

Самыми популярными именами, которыми называли новорожденных, стали: София, Камиль, Адель, Карим, Амир, Риана, Давид, Виктория, Ленар. Самыми редкими — Марсела, Моника, Татьяна, Федор, Соломон, Марьяна, Нариман, Серафима.



За прошедший период в Казани зарегистрировала свой брак 51 пара, сообщает пресс-службе мэрии города.

Ранее жительница Казани с диагнозом несовершенный остеогенез (ломкость костей) Лилия Тимергалеева (Салахутдинова) родила ребенка. Мальчика назвали Салаватом. По словам Лилии, они с сыном чувствуют себя удовлетворительно. Ребенок появился на свет семимесячным, поэтому за его здоровьем следят врачи.

